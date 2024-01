Grundsätzlich soll hier in Aktien, ETFs und Hebelprodukte investiert werden, wobei der Schwerpunkt in der Regel auf Dax-Derivaten liegen soll. In Sondersituationen können auch vermehrt Hebelprodukte eingesetzt werden. Die Entscheidungsfindung soll in der Regel nach verschiedenen Methoden in der Fundamentalanalyse erfolgen, aber es sollen auch News mit einbezogen werden. Bei der Fundamentalanalyse, soll das KGV eine zentrale Rolle spielen. Dabei wird auf Unternehmen mit relativ niedrigem KGV geachtet und es soll, bei entsprechender positiver Analyse auch investiert werden. Kurzfristige Börsenbewegungen sollen mit Hilfe von Newstrading ausgenutzt werden. Die Haltedauer der Investments soll in der Regel kurz sein, aber auch eine längere wird nicht ausgeschlossen.