Strategic Picking EAC

Handelsidee

Portfolio Picking das gezielte Investieren in einzelne, börsennotierte Wikifolios. Durch Auswahl nach bestimmten Kriterien wird versucht, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Stock Es kann unter anderem Bestandteil der Anlagestrategien Value Investing, Quality Investing oder Growth Investing sein.



Portfolio Picking ist das Investieren in zuvor analysiert Märkte, zum Kauf von Wikifolizertifikaten.



Aktives Porfoliomanagement.

Anleger sollten beim Portfolio-Picking nie auf nur ein Investment setzen. Ein breit gestreutes Portfolio minimiert das Risiko.



Es gilt die alte Börsenregel: Nicht alle Eier in einen Korb legen.