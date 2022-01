Handelsidee

Die Handelsidee meines wikifolios „WHITE GOLD top Lithium selection“ besteht darin, durch eine aktiv gemanagte Auswahl von Wertpapieren an der Performance von Unternehmen teilzuhaben, die sich mit der Boom-Ressource Lithium befassen (Exploration, Förderung, Verarbeitung und Handel).



Als „weißes Gold“ bezeichnete man im Verlauf der Menschheitsgeschichte allerlei Ressourcen und Produkte, angefangen von Salz und Zucker, über Elfenbein und Porzellan bis hin zur Droge Kokain. Im 21. Jahrhundert steht „WHITE GOLD“ zunehmend für das Alkalimetall Lithium – den wichtigsten Schlüsselrohstoff für die Produktion leistungsstarker Batterien und damit zum Gelingen der Trendwende hin zur Elektromobilität.



Um die Entwicklung im Lithium-Sektor abzubilden, beabsichtige ich in diesem Musterdepot auf eine aktiv von mir kuratierte Auswahl von Aktien, Fonds und ETFs zu setzen. Hebelprodukte sollen grundsätzlich ausgeschlossen bleiben.



Als studiertem Diplom-Geographen ist mir der Themenkomplex „Mineralogie & Bergbau“ nicht fremd – deshalb beabsichtige ich bei der Wertpapierauswahl teils mein entsprechendes Expertenwissen einzusetzen, indem ich etwa mineralogische Bodenkarten konsultiere, oder Newsletter von Lithium-Explorern fachwissenschaftlich analysiere.

Als Privatanleger investiere ich seit mehreren Jahren im Bereich Lithium und besitze einen entsprechenden Überblick über dieses Marktsegment.



Die Haltedauer der Positionen soll eher langfristig sein. In regelmäßigen Zeitabständen beabsichtige ich jedoch, die Performance zu überprüfen und kurzfristige Änderungen bei der Gewichtung der unterschiedlichen Positionen vorzunehmen, sowie in Einzelfällen mäßig performende Positionen aufzulösen und durch andere Lithium-Wertpapiere zu ersetzen.

Im Regelfall sollen neben meiner bereits erwähnten Fachexpertise grundlegende Chartanalyse-Methoden, qualitative und quantitative (d.h. auf Kennzahlen beruhende) Unternehmensanalyse und News-Trading meine Entscheidungsfindung ergänzend unterstützen. mehr anzeigen