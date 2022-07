Multiple Opportunities Investing

Das Zertifikat verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Ich werde flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus meiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Meine Anlagestrategie umfasst eigene Bewertungsmodelle. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich insbesondere an dem Grundsatz der Diversifikation. Das Zertifikat orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Das Zertifikat wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.