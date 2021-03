FGI Leverage

Handelsidee

Basierend auf technischer Analyse sollen Trendbestimmungsindikatoren angewendet werden um meines Erachtens nach Werte mit überdurchschnittlichen Kurspotenzialen gefunden und gekauft werden. Bei diesem wikifolio ist geplant in das gesamte Anlageuniversum zu investieren. Hierzu gehören Aktien(global), ETFs, Fonds, Anlagezertifikate sowie auch Hebelprodukte. Bei dem Bewertungsansatz soll es sich um einen kurz bis mittelfristigen Ansatz handeln. Auch die Globalanalyse soll in die Entscheidungsfindung eingebunden werden und insbesondere die Inflation sowie Wechselkurse und die Konjunktur aktiv verfolgt werden.



Durch den speziellen Einsatz von Bonus- und Discountzertifikaten soll der Faktor Volatilität als weitere Ertragsquelle erschlossen werden.

Als Informationsquellen sollen vor allem Geschäfts-/Quartalsberichte gelesen, in weiteren öffentlichen Quellen recherchiert und Charts diverser Unternehmen intensiv beobachtet werden.

In Zeiten von unsicheren Marktlagen können alle Anlagen liquidiert werden und es kann dazu kommen, dass 100% Cash Positionen gehalten werden.