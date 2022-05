Global Value Champions

Ich bin Mitte 30. Seit meinem 14. Lebensjahr liebe ich die Börse. Für mich ist folgende Sichtweise zentral: Eine Aktie ist keine Handelsware, sondern eine Beteiligung an einem Unternehmen. Es werden daher auch "Unternehmen" und nicht "Aktien" gekauft - und ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt. Das Wikifolio investiert in global tätige Unternehmen mit bewiesenermaßen starkem Geschäftsmodell, deren weitere Entwicklung gut abschätzbar ist. Es werden keine Hoffnungswerte gekauft, sondern vielmehr auf Basis fundamentaler Unternehmensanalyse investiert und nicht spekuliert. Der Fokus liegt auf Unternehmen, welche einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz aufweisen. Dieser muss sich in den finanziellen Daten der Firma identifizieren lassen. Die Beteiligungen werden auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses ausgewählt. Der Kaufpreis des Unternehmens muss attraktiv und angemessen in Hinblick auf die Renditeerwartung sein - und zudem eine Sicherheitsmarge enthalten.