HDAX-Aktienwerte

Als Anlageuniversum dienen in diesem wikifolio ausschliesslich Aktien aus dem HDAX. Der Aktienindex HDAX umfasst rund 100 deutsche Werte, die im DAX, TecDAX oder MDAX enthalten sind. Es soll gleich gewichtet in maximal fünf Aktien aus diesem Anlageuniversum investiert werden. Als Entscheidungskriterium für Investitionen soll in erster Linie die technische Analyse zum Einsatz kommen. Die Aktienwerte sollen überwiegend kurz- und mittelfristig im Depot gehalten werden.