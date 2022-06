Wealth based Gaming Investments

Die E-Sports & Gaming Industrie ist ein rasant anwachsender Markt. Alleine im Bereich E-Sports wurden 2021 schätzungsweise Einnahmen in Höhe von 1.1 Milliarden Dollar gemacht, was eine Steigerung von knapp 15% im Vergleich zum Vorjahr 2020 ist. Bis 2024 sollen laut Hochrechnungen die Umsätze auf Rund 1,6 Milliarden Dollar ansteigen und die Tendenz ist klar steigend. Die Gesamte Gaming Branche verzeichnet laut einer statista Analyse Umsätze in Höhe von 155 Milliarden Dollar mit einer Steigerung von knapp 70% in den letzen 7 Jahren. In diesem Wikifolio werden wir uns diesem noch jungen und rasant steigenden Markt zur Nutze machen und in die begehrtesten und schnellst anwachsenden Unternehmen im jeweiligen Bereich investieren. Vom reinen Hardware Unternehmen über einen Spieleproduzenten bis zum wirklichen E-Sports Unternehmen wird alles abgedeckt und stark diversiviziert. Nach welchen Kriterien wird investiert? Im Fokus sind die Regionen Asien und Nordamerika, sowie ein kleiner Europa Anteil, da vor allem in Asien und Nordamerika die Gaming Industrie den größten Einfluss hat. Große Prozentuale Anteile im Portfolio erhalten überwiegend Large Cap/Blue Chip Aktien, weswegen die weniger prozentual gewichteten Aktien primär Small- und Mid-Cap Aktien sind. Damit keine große Übergewichtung einiger Large Cap Aktien entsteht, wird mit vielen kleinen und eher unbekannten Aktien diversifiziert und breit gestreut, welche auch als Renditebooster gesehen werden können. Bei einem großteil der Aktien wird die ihnen wahrscheinlich all bekannte Buy & Hold Strategie verwendet. Sollte eine Aktie überdurschnittliche Gewinne oder Verluste erwirtschaften, wird diese stückweise auf den Ursprung verkauft und dem Rest angepasst, Stichwort rebalancing.