AI Revolution

In diesem Wikifolio kannst du in die Zukunftsperspektive der Artificial Intelligence (AI) / Künstliche Intelligenz (KI) investieren. Du hast vielleicht schon von ChatGPT gehört, einem Sprachmodell von OpenAI, das aktuell sehr im Trend ist. Microsoft ist mit einer Milliardensumme in OpenAI investiert und hat bereits begonnen AI in seine Produkte zu integrieren. Die Big-Tech-Firmen weltweit sind unter Druck nachzuziehen. Aber auch abseits der sogenannten generativen AI-Modelle hält KI Einzug in viele Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse. Das eröffnet Chancen sowohl bei etablierten Unternehmen als auch bei Newcomern. Ich bin überzeugt, dass AI in der Zukunft das Potenzial hat unser Leben grundlegend zu verändern. In diesem wikifolio werden daher sowohl Unternehmen berücksichtigt, die im Bereich der Künstlichen Intelligenz führend sind und innovative Produkte auf den Markt bringen können als auch Unternehmen, die große Wachstumschancen haben. Einzelwerte werden aufgrund von Recherchen zu dem Thema und auf Basis fundamentaler Daten ausgewählt. Um das Timing von Käufen und Verkäufen zu verbessern, kann ergänzend auch die technische Analyse hinzugezogen werden. Weiterhin wird die gesamtwirtschaftliche Lage berücksichtigt. Dieses Portfolio hat einen eher mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und investiert hauptsächlich in Einzelwerte/Aktien mit dem Schwerpunkt USA. Ein Investment in ETFs als Beimischung ist jedoch denkbar. Da das Thema AI bereits einen gewissen Hype erfahren hat, wird zu Beginn eine höhere Cashquote behalten, um den Markt zu beobachten, bessere Einstiegskurse und Nachkaufgelegenheiten wahrnehmen zu können.