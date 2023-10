AAA BlackSwan

AlpineAssets BlackSwan: Grundlegende Idee ist die Kombination aus Wikifolios, die sich durch hohe Renditen und mäßiger bis hoher Volatilität auszeichnen. Weitere Kriterien sind Wikifolios, welche seit mehreren Jahren auf der Plattform bestehen und ausreichend kapitalisert wurden. Unser Ziel ist es, Anlegern eine überdurchschnittliche Jahresperformance zu bieten, indem wir in Wikifolios investieren, die sich durch beeindruckende Ergebnisse auszeichnen. Kernmerkmale: Auswahl der Besten: Unser Portfolio besteht aus 13 handverlesenen Wikifolios, die eine durchschnittliche Jahresperformance von über 20% Rendite aufweisen. Alle 13 Wikifolios werden zu gleichen Teilen (etwa 7%) gewichtet. Gelegentlich mischt sich ein "Joker" unter diese 13 Zertifikate & schenkt uns somit die Freiheit, Trends und Möglichkeiten nicht zu verpassen. Hohe Volatilität als Chance: Wir sehen Volatilität nicht als Risiko, sondern als Gelegenheit. Unsere Strategie nutzt die Schwankungen des Marktes, um maximale Renditen zu erzielen. Quartalsweise Überprüfung: Um sicherzustellen, dass unser Portfolio immer optimal ausgerichtet ist, führen wir eine gründliche Auswertung und Rebalancing durch - einmal pro Quartal. Dies ermöglicht es uns, auf Marktveränderungen zu reagieren und stets die besten Wikifolios in unserem Portfolio zu halten. Unser Versprechen: Mit "BlackSwan" investieren Sie in eine Handelsidee, die ständig evaluiert und optimiert wird, um das Beste aus den Marktchancen herauszuholen. Unsere Kombination aus hoher Performance und Volatilität zielt darauf ab, Anlegern attraktive Renditen zu bieten, während wir gleichzeitig eine aktive Portfolioverwaltung betreiben. Ein allgemein gesundes Risikobewusstsein setzt eine Investition in diese Handelsidee voraus!