Handelsidee

Das wikifolio soll mit Katalysator-orientierten Trading- und Investitions-Ansätzen arbeiten, die auf einer fundamentalen quantitativen und qualitativen Unternehmens- und Branchenanalyse basieren.



Schwerpunktmäßig soll der Fokus auf Technologiewerte gelegt werden, da die Innovationskraft dieses dynamischen Sektors einen entscheidenden Einfluss auf eine positive Kursentwicklung ausübt.



Um interessante Unternehmen zu identifizieren, plane ich, einschlägige Fachzeitschriften und wissenschaftliche Veröffentlichungen intensiv zu studieren und einen regen Gedankenaustausch mit Praktikern aus meinem Netzwerk zu pflegen.



Beispiele für Katalysatoren:



- Technologischer Wandel

- Forschungsdurchbruch

- Patenterteilung

- Veröffentlichung Geschäftsbericht

- strategische Allianzen

- Großauftrag

- Pandemie

- Wirtschaftsförderprogramm





Demnach sollen Situationen aufgespürt werden, die laut meinen statistischen Auswertungen, historisch gesehen, einen deutlich positiven Erwartungswert aufweisen.



Für die Umsetzung der geplanten Ansätze beabsichtige ich, von Aktien und ETFs Gebrauch zu machen.

Hierbei sollen überwiegend Long-Positionen eingegangen werden.

Kommt es zu größeren Korrekturen an den Aktienmärkten, kann virtuelles Kapital zum Versuch der Portfolioabsicherung auch in Short-ETFs angelegt werden.



Idealerweise können Positionen mittel- bis langfristig gehalten werden.

Aufgrund zunehmender Schwankungen an den Aktienmärkte plane ich jedoch mit einem überwiegend kurzfristigen Anlagehorizont. mehr anzeigen