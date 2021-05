Handelsidee

Das wikifolio "AnBergen Complete" soll primär in AnBergen-wikifolios investieren, da ich diese wikifolios in und auswendig kenne und deshalb verstehe, in welchem Marktumfeld bestimmte Strategien besser funktionieren oder evtl. schlechtere Resultate erwarten lassen. Als Beimischung kommen auch gerne wikifolios anderer talentierter Trader in Betracht, insofern sie stringente Konsistenz bei der Umsetzung ihrer Handelsidee vorweisen können.



Die jeweilige Auswahl und Gewichtung der wikifolios soll vom allgemeinen Marktumfeld, von Trendthemen und Volatilitäten abhängig sein.

Der Investitionsprozess soll also auf einer Kombination von Globalanalyse und Intermarketanalyse beruhen.



Sind die Konjunkturaussichten sehr positiv und die Aktienmärkte im Risk-On-Modus, so soll eine höhere Gewichtung von offensiven Strategien erfolgen. Je mehr sich die Stimmung an den Aktienmärkte eintrübt, desto höher soll die Gewichtung von defensiven Strategien sein.



Der Anlagehorizont sollte überwiegend langfristig sein. mehr anzeigen