Handelsidee

Das wikifolio "Value" soll vorwiegend in ETFs investieren, die sich auf die Kryptowährung Bitcoin beziehen.

Zusätzlich können Aktien von Unternehmen gekauft werden, die einen Handelsplatz für Kryptowährungen betreiben, Bitcoins schürfen oder ein beträchtliches Bitcoin-Vermögen besitzen.



Meiner Meinung nach hat nur Bitcoin das Potenzial, Gold als Inflationsschutz abzulösen.

Ether hat konzeptionell interessante Aspekte vorzuweisen, wurde in der Vergangenheit jedoch schon gehackt.







Meine Anlageentscheidungen sollen auf einer Kombination von fundamentaler Globalanalyse, Sentimentanalyse und technischer Trendanalyse beruhen.



Ich plane mit einem überwiegend kurzfristigen Anlagehorizont mehr anzeigen