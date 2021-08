Handelsidee

Ziel des wikifolios "AB ert" ist es, eine vorteilhafte Wertentwicklung zu generieren, die wenig mit den Aktienmärkten korreliert.



Hierzu suche ich nach potenziellen Ineffizienzen in einer Vielzahl von Märkten. Dies umfasst beispielsweise Kryptowährungen, Aktien, Rohöl, Erdgas, Industriemetalle, Gold und Anleihen.



Seit vielen Jahren bin ich auf den quantitativen Handel mit Futures spezialisiert. Einige meiner Konzepte lassen sich jedoch auch sehr gut mittels Aktien und ETFs verwirklichen, sodass die hier dargestellte Handelsidee mit solchen Instrumenten umgesetzt werden soll.



Mein Investitionsprozess basiert generell auf quantitativen Methoden, selbst entwickelten Algorithmen und Software, sodass ich computergestützt folgende Analysen vornehme:



Globalanalyse

Quantitative Unternehmensanalyse

Sentimentanalyse

Order-Flow-Analyse



Beispiele:



Um hilfreiche Informationen aus dem Order-Flow eines Instruments zu extrahieren, habe ich ein individuelles Repertoire an Werkzeugen konzipiert. Dieses entwickle ich laufend weiter. Ändert ein Markt seinen Charakter, kann ich dies rasch feststellen und meine Tools neu kalibrieren.



Für die Sentimentanalyse nutze ich ein Tool, das die Anzahl der Tweets misst, die sich auf einen ausgesuchten Markt beziehen und diese als "positiv", "negativ" oder "neutral" kategorisiert. Dadurch kann über verschiedenste Zeiträume analysiert werden, wie die Stimmung anderer Marktteilnehmer ist und ob das Interesse an einem Markt zu- oder abnimmt.



Seit Jahrzehnten arbeite ich gezielt an meinem Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Händlern. Mein Datenbestand ist entsprechend groß und enthält Daten die sehr schwer zu erhalten oder für den Laien zu teuer sind. Woraus sich der Mehrwert letztendlich jedoch ergibt, sind die unzähligen statistischen Auswertungen, die ich diszipliniert seit Beginn an durchführe.



Aufgrund einer aktiven Risikosteuerung plane ich mit einem überwiegend kurzfristigen Anlagehorizont. mehr anzeigen