Handelsidee

Das wikifolio "AnBergen Langfristig Investiert" soll in meiner Meinung nach unterbewertete Unternehmen und anderweitige Märkte investieren.



Hierbei wird ein globaler Investitionsansatz verfolgt, der ausschließlich in Aktien und ETFs anlegen soll.



Bevor ich mich als Börsenhändler selbständig machte, habe ich umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensbewertung, in Merger & Acquisitions sowie im Beteiligungscontrolling gesammelt. Zuletzt war ich konzernweit bei einem global agierenden Unternehmen für die Kosten-Leistungs-Rechnung und den Investitionsprozess verantwortlich.

So geprägt, versuche ich, all meine Erkenntnisse, die sich u.a. auch aus Global-, Branchen- und qualitativen (Unternehmens-)Analysen ergeben, in einem quantitativen Modell zusammen zu führen, um einen "fairen (Unternehmens-)Wert" zu ermitteln.

Als groben Richtwert erachte ich einen Anlagetitel als unterbewertet, falls sein Marktwert 30 % unter dem von mir ermittelten Wert liegt. Dieser Richtwert variiert jedoch mit dem jeweils vorherrschendem Marktregime.



Ich plane mit einem überwiegend mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. mehr anzeigen