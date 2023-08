Kilos runter Kurse hoch Stocks

Die jüngsten Fortschritte in der Medikamentenforschung und -entwicklung könnten die Art und Weise, wie die Gesellschaft über Fettleibigkeit denkt, revolutionieren. Neue Medikamente wie Ozempic, Wegovy und Mounjaro, die in den Vordergrund der medizinischen Forschung gerückt sind, gelten als echte „Game Changer“ im Kampf gegen Übergewicht und Fettleibigkeit. Obwohl Fettleibigkeit fast 42% der erwachsenen Amerikaner betrifft, blieb die medizinische Gemeinschaft bei der Entwicklung von wirksamen Behandlungen weitgehend machtlos. Lange Zeit wurde Fettleibigkeit als moralisches Versagen und nicht als chronische Krankheit angesehen. Das hat in der Vergangenheit das Interesse von Pharmaunternehmen an der Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung dieser Erkrankung geschmälert. Die Entdeckung dieser neuen Medikamente war weniger das Ergebnis eines gezielten Forschungsprozesses, sondern eher ein glücklicher Zufall. Forscher stellten fest, dass die Exposition des Gehirns gegenüber einem natürlichen Hormon, das in der Natur nie in solchen Mengen vorkommt, zu Gewichtsverlust führte. Trotz dieser Ungewissheiten zeigen erste Studien, dass diese Medikamente nicht nur beim Abnehmen helfen, sondern auch das Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen wie Herzinfarkte und Schlaganfälle reduzieren können. Dieser zusätzliche Nutzen macht sie besonders attraktiv für Investoren, da sie über das reine Abnehmpotenzial hinausgehen. Zudem wurde festgestellt, dass diese Medikamente, insbesondere solche, die den GLP-1-Wirkmechanismus nutzen, dazu beitragen können, das Rauchen aufzugeben. Dies eröffnet weitere Möglichkeiten für die Vermarktung und Anwendung dieser Medikamente. Insgesamt scheint der Trend zur Entwicklung und Verwendung von Medikamenten zur Gewichtsabnahme stark zu sein und bietet erhebliche Chancen für Investoren, die bereit sind, sich in diesem wachsenden Markt zu engagieren.