Das Wikifolio "ACCURA taktisch" ist eine Variante der taktischen Strategie, die wir auch im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltung in der ACCURA consult GmbH einsetzen. Die taktische Strategie zielt darauf ab, eine Rendite in der Größenordnung des weltweiten Aktienmarktes zu erzielen, jedoch bei geringeren Schwankungen, geringeren Rückschlägen und einer geringeren Korrelation mit dem Aktienmarkt. Dazu kann die Strategie je nach Marktlage in alle wichtigen Anlageklassen investieren, darunter: - Aktien USA - Aktien Europa - Aktien entwickelte Märkte - Aktien Technologie - Aktien Small Caps - Aktien Schwellenländer - Unternehmensanleihen - Staatsanleihen USA (verschiedene Laufzeiten) - Staatsanleihen Eurozone (verschiedene Laufzeiten) - Industrie-Rohstoffe - Edelmetalle - Immobilien - Geldmarkt-Instrumente, auch in Fremdwährungen Die Investition in diese Anlageklassen wird, wenn möglich, durch hochliquide und kostengünstige Exchange Traded Funds (ETFs) oder Exchange Traded Notes (ETNs) umgesetzt. Zur Bestimmung der Marktlage werden die tatsächlich gehandelten Preise der jeweiligen Anlagen durch verschiedene Indikatoren bestimmt, aus denen wir dann das zukünftige Risiko ableiten. Dazu gehören: - die Entwicklung der Risikoprämien auf Kredite - die Entwicklung der Zinskurve - die Entwicklung der Inflation und Inflationserwartung - die Kapitalströme zwischen den einzelnen Anlageklassen Abhängig vom zu erwartenden Risiko wird dann ein entsprechend großer Teil des Investments in die entsprechenden Anlageklassen angelegt. Dabei sind Extreme wie 100 % Aktien bei hoher Risikobereitschaft oder 100 % Staatsanleihen bei geringer Risikobereitschaft möglich. Die Gewichte der Anlageklassen werden regelmäßig neu bestimmt und das Portfolio entsprechend angepasst und umgeschichtet, in der Regel nicht häufiger als einmal monatlich. Der Investor in das Wikifolio "ACCURA taktisch" sollte einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren.