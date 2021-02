Africa-Only VS

Handelsidee

Afrika wird in der Zukunft große Chancen bieten. Der Kontinent ist jung, dynamisch und voller Chancen. Ein bekannter Instagram Investeor waikiki5800 sagt: 2050 wird Nigeria mit über 400 Mio Einwohnern nach Indien und China, der drittbevölkerungsreichste Staat der Erde sein. 15% der Ölvorkommen, 40% der Goldreserven und 80% aller Platinmetalle befinden sich hier und die größten Agrarflächen der Welt sind in Afrika. Zusätzlich betont er, dass mittlerweile 80% aller Kinder die Schule besuchen. Sein Fazit ist, dass damit Afrika nicht nur die größte Quelle von neuem menschlichen Leben, mit Ausbildung wird Afrika auch zu einer Quelle vkn starkem Wachstum werden.

Ich stimme ihm in jedem Punkt zu und habe mir deshalb gedacht, dieses Long-Term Idee in ein Portfolio mit afrikanischen Titeln umzusetzten. So toll sich die Worte oben über Afrika anhöhren ist das Risiko für afrikianische Assets dennoch sehr hoch. Das größte Risiko meiner Ansicht nach, ist die mögliche Abwertung der lokalen Währung. mehr anzeigen