Graphit All Cap

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Kurzvorstellung der Unternehmen, absteigend sortiert nach aktueller Marktkapitalisierung Nouveau Monde Graphite: Graphit in Kanada Syrah Resources Ltd: Graphit in Australien Talga Group: schwedisches Unternehmen EcoGraf: australisches Unternehmen, beschäftigt sich auch mit Batterie-Recycling Magnis Energy Technologies Ltd.: Graphit in Tanzania Westwater Resources Inc: Graphit in Australien Archer Exploration Ltd: Graphit in Australien, insofern auch interessant da auch kugelförmiges Graphit produziert wird als Material für kohlenstoffbasierte Qubits für das Quantencomputing, graphenverstärkte Biosensoren und graphitische Batterieanoden Sayona Mining Ltd.: Graphit und Lithium in West-Australien, strategische Partnerschaft mit "Piedmont Lithium" Sovereign Metals Limited: Graphit in Sambia First Graphene: laut eigener Aussage "das führende Graphen-Unternehmen der Welt" Mason Graphite Inc: Graphit in Kanada NextSource Materials Inc: Graphit im Süd-Westen von Madagaskar Battery Minerals: Graphit in Mosambik Triton Minerals Ltd: Weiterverkauf von Graphit, also Marktpreisabhängig Leading Edge Materials: Graphit in Schweden Focus Graphite: Graphit in Kanada Northern Graphite: Graphit in Kanada Hexagon Energy Materials Ltd.: Neben Gold auch Graphit in Australien Canada Carbon: Graphit in Kanada Goldcore Resources: baut mit Hilfe eigener Graphitmine in Kanada Lithium-Ionen-Batterien in Deutschland mit der "ProGraphite GmbH" Global Li-Ion Graphite Corp: Graphit in Madagaskar Strategic Energy Resources: Graphit, Mineralsande, Nickel, Kupfer, Gold in Australien Es sind leider auch einige Unternehmen nicht dabei da sie bei Wikifolio nicht handelbar sind, vor allem die sehr interessanten Unternehmen "Renascor Resources" (die Graphitlagerstätte von Renascor ist das zweitgrößte nachgewiesene Graphitreservat der Welt und das größte Graphitreservat außerhalb Afrikas) sowie "Lomiko Metals" (verfügt im kanadischen Quebec über das aussichtsreichste Flockengraphit-Projekt La Loutre mit bereits vorhandener Resourcenschätzung). Weiter sind folgende Unternehmen nicht bei Wikifolio handelbar (derzeit Small- und Micro-Caps): Walkabout Resources Ltd. - A1T8Q6 - Graphit in Tansania Gratomic Inc. - A2PWQP - Graphit in Namibia Ceylon Graphite - A2DJ44 - Graphit in Sri Lanka - Südasien Graphite One - A2PFXE - Graphit in Alaska Volt Resources Ltd. - A2AGQP - Graphit in Tansania Comet Resources Ltd. - 892691 - Neben Gold und Kupfer auch Graphit in West-Australien Elcora Advanced Materials - A2AEG2 - Graphit in Sri Lanka South Star Mining Corp - A2JAP1 Lithium in Brasilien Saint Jean Carbon Inc - A2JNYL Eagle Graphite - A2JLES - Nordwest Amerikas einziger Flake Graphit Produzent New Energy Minerals Ltd. - A2N7PD - Graphit und Vanadium in Mosambik Graphite Energy - A2PJJ2 - Graphit in Kanada IM Exploration Inc. - A2PLJU