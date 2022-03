AI Chartformationen 2x

Handelsidee

Handlungsentscheidungen werden in diesem Wikifolio in der Regel von einer künstlichen Intelligenz (einem neuronalen Netz) getroffen.



Das neuronale Netz soll den Kursverlauf eines Basiswertes auswerten und sucht in der Regel nach markanten Hoch- und Tiefpunkten. Diese gefundenen Extrema werden in verschiedene Kluster aufgeteilt. Das neuronale Netz unterschucht die einzelnen Kluster auf unterschiedliche Chartformationen. Unter Berücksichtigung anderer Parameter (Durchschnitte, Standardabweichung, Statistiken, etc.) soll ein Schwellenwert berechnet werden. Aufgrund dieses Schwellenwertes kann es zu einer Handlungsentscheidung kommen.



Diesem Wikifolio soll das gesamte Anlageuniversum zur Verfügung stehen. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein. Werden Chancen oder Risiken erkannt, so kann allerdings auch langfristig investiert werden. mehr anzeigen