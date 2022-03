Global Mixed Flexible Fund

Handelsidee

In der aktuellen Niedrigzinsphase unterliegen risikoarme Anlagearten wie Tages- oder Festgeldkonten einem stetigen inflationsbedingtem Wertverlust. Ein Investment in Aktien dagegen verspricht attraktive Renditen, allerdings können die damit verbundenen Wertschwankungen bei kurz und mittelfristigen Anlagehorizonten problematisch werden.



In diesem Wikifolio soll daher versucht werden, vom der Renditestärke der internationalen Aktienmärkte zu profitieren und gleichzeitig die damit verbundenen Schwankungen und Drawdowns zu reduzieren.



Es soll zum überwiegenden Teil mittels ETFs in ein weltweit gestreutes Aktienportfolio investiert werden. Zur Reduktion von Schwankungen und Risiko soll zusätzlich ein gewisser Anteil von Edelmetall ETCs beigemengt werden.



Zur Vermeidung von übermäßigen Verlusten kann zusätzlich in schwierigen Marktphasen auch in Cash umgeschichtet werden. Die Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte sollen dabei basierend auf der Kursentwicklung der jüngeren Vergangenheit ermittelt werden. mehr anzeigen