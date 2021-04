Aktieninvestment nach Levermann

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird die Strategie der Susan Levermann als Basis verwendet.

Sie verwendet 13 Kennzahlen, um einen individuellen Score für verschiedene Aktienunternehmen zu errechnen.

Ist dieser größer gleich 4 (Large Caps) oder 7 (Mid- und Small-Caps) liegt eine Kaufempfehlung vor.

Sinkt der Score unter 3 (Large Caps) oder 5 (Mid- und Small-Caps) liegt eine Verkaufsempfehlung vor.



Für mich persönlich ist es wichtig, dass das Portfolio mit ethischen Grundsätzen vereinbar ist.

Daher wird nicht in Unternehmen investiert, welche in folgenden Branchen tätig sind:

- Militärwaffen

- Tierversuche

- Glücksspiel

- Tabak

- konventioneller Energiesektor mehr anzeigen