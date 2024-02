Fibonacci und Momentum

Dieses wikifolio soll prinzipiell mittels ausgewählten ETFs, Aktien und Fonds, Hebelprodukten sowie Anlagezertifikate investieren. Hierbei sollen die aus meiner Sicht innovativsten Einzelwerte gepaart mit Saisonalität einbezogen werden. Zur Entscheidungsfindung soll hier vor Allem die technische Analyse herangezogen werden, durch verschiedenste Trendfolgeformationen, Fibonacci-Kennzahlen sowie Gesamt- und Intermarktanalyse . Grundsätzlich soll monatlich eine neue Gewichtung erfolgen und ein Rebalancing in Betracht kommen. Durch Stop-Loss Limits an Trendwendepunkten sollen Verluste möglichst minimiert werden. Sollten sich keine innovativen Chancen finden lassen kann auch in Geldmarkt und Rentenfonds investiert werden. Die Haltedauer soll grundsätzlich kurz- bis mittelfristig ausgegelegt werden.