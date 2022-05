All-World Dividenden-ETFs

In diesem Musterdepot sollen Dividenden-ETFs aus der ganzen Welt gehandelt werden. Die Handelsidee besteht aus einem mittel- bis langfristig Ansatz mit ETFs. Dazu sollen im Musterdepot ein oder auch mehrere ETFs mit unterschiedlichen Themen gehalten werden. Die Themen können dabei einzelne Branchen, Sektoren oder auch ein Index sein. Zusätzlich sollen fundamentale und Sentimentanalyse berücksichtigt werden. Als weitere Bewertungskriterien werden statliche Eingriffe sowie politsche Entscheidungen, Stimmungsindikatoren und Branchen in die Auswahl einbezogen. In volatilen Phasen oder Baissen ist beabsichtigt die ETFs komplett zu verkaufen, um größere Verluste zu vermeiden.