ALGORITHMIC STOCK TRADING

Alle Trades dieses Wikifolios werden nicht diskretionär sondern rein mechanisch über einen Trading Algorithmus ausgelöst. Der Algorithmus wurde von mir mit dem Ziel entwickelt, überverkaufte Markt-Situationen zu identifizieren. An diesen überverkauften Tagen öffnet der Algorithmus Positionen und bei Normalisierung der Markt-Situation werden diese wieder glattgestellt. Der Algorithmus wurde während seiner Entwicklung mit historischen Börsen-Daten bis zu 35 Jahre zurück gebacktestet.



Dieses Wikifolio handelt hauptsächlich amerikanische Technologie- und Wachstums-Aktien, es können aber zum Beispiel gelegentlich auch mal chinesische Wachstums-Titel gehandelt werden oder auch deutsche bzw. europäische. In die Auswahl-Liste der täglich vom Algorithmus zu scannenden Aktien (Watchlist) kommen hauptsächlich populäre Technologie-Aktien, die zu relativ starken Kurs-Übertreibungen neigen, da sich in tausenden Backtestings gezeigt hat, dass der Algorithmus in diesem Umfeld am effizientesten arbeitet.



