Motto: Konzentration statt Diversifikation. Deshalb sollen in diesem wiki max. 10 US-Aktien - meist Techwerte - als kurz- bis mittelfristige Positionen (Swing and Position) vertreten sein. Um einen größeren Drawdown zu vermeiden, soll beim Kauf einer Aktie ein Stop-Loss von 5% eingegeben werden. Es sollen nur Aktien gehandelt werden, die über 10 US-Dollar notieren und eine Marktkapitalisierung > 300 Mio. US-Dollar besitzen. Um in Korrekturen/Bärenmärkten von fallenden Kursen zu profitieren, sollen alle Aktien verkauft werden und Short-Trades auf den Nasdaq 100 mittels gehebeltem ETF möglich sein. Der Anlagehorizont ist kurzfristig. "Am wichtigsten ist die Disziplin, gewisse Regeln aufzustellen und sie zu befolgen." Benjamin Graham