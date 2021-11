Allokations-Strategie

Handelsidee

Die Idee hinter dieser Handelsstrategie lautet großteils in gehebelte und risikoreiche Investments anzulegen und diese aber monatlich oder quartalsweise in sicherere Anlageklassen wieder zu rebalancen.

Die risikoreicheren Klassen basieren auf Nasdaq Produkten.



Die Aufteilung der Risikoklassen lautet:

15%: Nasdaq 100 ETF

5%: Nasdaq Next Generation ETF

30%: Global All Cap ETF

15%: 3x gehebelter Nasdaq 100 ETF

15%: Gold

15%: Bitcoin

5%: Ethereum







