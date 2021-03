Alpha Green

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Aker Carbon Capture: Pure Play im Bereich Carbon Capture mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Letzte Woche wurde eine Zusammenarbeit mit Siemens Energy besiegelt, um bestehende und neue Gaskraftwerke mit Hilfe der CC Technolgie CO2 arm zu gestalten. Die Technik ermöglicht es heute, bis zu 90% des CO2 zu binden und anschließend zu verflüssigen. Der Rohstoff Kohlenstoffdioxid kann anschließend in der Kunststoff Industrie verarbeitet oder unterirdisch gelagert werden. Aker Carbon Capture zeigt dies bereits seit Jahren in Norwegen, wo ein ehemaliges Gasfeld in der Ostsee als dauerhaftes Kohlenstoffdioxid Lager dient. Die Kosten für die Abscheidung einer Tonne CO2 wird in wenigen Jahren die Kosten für die Emission von einer Tonne CO2 unterschreiten. Damit wird die Technologie endgültig rentabel.