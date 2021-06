AlphaQUANT Low Correlation

Handelsidee

Für dieses Dachwikifolio soll regelmäßig ein Kollektiv von etwa drei bis zwölf verschiedenen wikifolio-Zertifikaten festgelegt werden. Die Auswahl der Kandidaten soll quantitativ nach einem von mir entwickelten Algorithmus erfolgen (Prognosemodell: Autokorrelation). Für die Überprüfung des Portfolios ist eine Anpassung der Gewichtungen an das Rechenmodell im Wochentakt vorgesehen. Dementsprechend sollte sich das Portfolio kurzfristig an veränderte Marktphasen anpassen. Der Investitionsgrad wird vom Rechenmodell vorgegeben und kann zwischen 0 und 100 % variieren - je nach Marktphase.

Ertrags-Maximierung ist hier NICHT das Ziel. Bevorzugt werden Wikifolios mit historisch belegbarer "Ertragsstabilität" ausgewählt. Deren Strategien sollten idealerweise zu einer relativ geringen Korrelation zum globalen Aktienindex MSCI-World geführt haben. Es sollen hier solche Kandidaten bevorzugt werden, bei denen deutliche Rücksetzer und Strukturbrüche im Aktienmarkt in der Vergangenheit nur zu vergleichsweise geringen Drawdowns im Portfolio geführt haben. Mit kritischem Augenmerk auf diese Korrekturphasen in der Equity-Curve und durch die Sichtung der zugehörigen Transaktions-Historie lässt sich zumindest die "historische" Befähigung eines wikifolio-Traders zur Risiko-Kontrolle orientierend abschätzen.

Als Auswahlkriterien sollen vor allem historisch belegte Zahlen und Fakten dienen. Trivial-Aussagen in der Handelsidee wie "Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen" oder auch Zitate von Benjamin Graham, Warren Buffet und anderen Altmeistern sind für meine quantitative Kandidaten-Auswahl ohne Relevanz.

Grundsätzlich kommen alle hinreichend diversifizierten Referenzportfolios in Betracht - auch solche mit Hebelprodukten. Lediglich Portfolios mit starkem Bezug auf aktuelle Modethemen und solche, die nur in einem eng definierten Marktsegment investieren, sollen nach Möglichkeit ausgeschlossen werden.

mehr anzeigen