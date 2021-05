The Best of Trading Selection

Handelsidee

Das wikifolio soll als Dachwikifolio nach engen strukturierten Vorgaben in wikifolio-Zertifikate investieren, die eine nachhaltige überdurchschnittliche Performance aufweisen. Das Ziel soll es sein, entsprechend der Möglichkeiten über die Filterregeln, die meiner Meinung nach besten wikifolio-Zertifikate zu identifizieren, die meinen Vorstellungen einer nachhaltigen und erfolgreichen Investmentstrategie sowie der Tenbagger Idee entsprechen. Dabei soll der Fokus sowohl auf interessanten und entwicklungsfähigen wikifolio-Zertifikaten liegen.



Die Anpassung und Überprüfung der Zusammensetzung soll in etwa 4 mal im Jahr erfolgen.



Ich weise als Dachwikifolio Trader an dieser Stelle darauf hin, dass bei Erfüllung der Eingangsvoraussetzungen durchaus auch ein wikifolio-Zertifikat im Dachwikifolio enthalten sein kann, dessen Referenz-Portfolio ich betreue. Zudem bin ich regelmäßig in einigen der enthaltenen wikifolio-Zertifikate selbst investiert. mehr anzeigen