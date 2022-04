Amundsen Trend Parachute

Beim "Trend Parachute" Portfolio handelt es sich um ein mehrheitlich reines Aktienportfolio, dessen Titelauswahl auf einem rein quantitativen Ansatz basiert, das heisst, es wird nach strikten Regeln investiert, frei von Emotionen. Ins Portfolio schaffen es Aktien, bei denen ein proprietärer technischer Indikator ein Kaufsignal generiert. Das Portfolio umfasst ca. 20-30 Aktien, wobei die Positionsgrösse jeder Einzelposition von der Volatilität abhängt. Um Kursverluste einzudämmen, wird mit Stops gearbeitet, welche einmal wöchentlich angepasst werden. Das führt dazu, dass in gewissen Marktphasen ein Grossteil des Vermögens in Cash gehalten werden kann. Auch Positionen in Gold, Staatsanleihen und Short ETF auf einen Index sind möglich. Das Universum umfasst europäische und US-Aktien.