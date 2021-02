Amundsen Value Protect

Handelsidee

Beim "Value Protect" Portfolio handelt es sich um ein reines Aktienportfolio, dessen Titelauswahl auf einem rein quantitativen Ansatz basiert, das heisst, es wird nach strikten Regeln investiert, frei von Emotionen. Ins Portfolio schaffen es nur Aktien von Unternehmen, bei denen ein Mix aus fundamentalen Kennzahlen zu den besten 20% des Universums gehören. Die Auswahl wird verfeinert durch ein ansprechendes Piotroski-Score sowie ein hohes Momentum.

Darüber gelegt wird ein Risikooverlay, welcher Kursverluste reduziert. Das führt dazu, dass in gewissen Marktphasen ein Grossteil des Vermögens in Cash gehalten werden kann. Auch Positionen in Gold und Staatsanleihen sind möglich.

Das Universum umfasst europäische und US-Aktien sowie Titel des Hang Seng Index.

