Over Anarcho

Handelsidee

-grün

-sozial

-zukunftsgewand

Unter Beachtung dieser drei Eckpfeiler versuche ich mich mal in der Finanzwelt. Ich habe keine Erfahrungen in diesem Bereich und möchte mich einfach mal darin versuchen. Ich rate dringend ab, meine Investitionen in diesem Musterdepot zu kopieren ^^ mehr anzeigen