TURNAROUND Antizyklische Invests

In diesem Wikofolio sollen Werte gehalten Werten, die meiner Meinung nach kurzfristig stark abgestraft wurden, aber langfristig gute Perspektiven haben und vor einem Turnaround stehen könnten. Frei nach dem Motto Warren Buffets: „Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent!“ Die Haltedauer einzelner Aktien soll überwiegend mehrere Wochen bis Monate betragen, also im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen. Wenn die Aktien den meiner Meinung nach fairen Wert erreicht haben, werden (Teil-)Profite realisiert. Diese Gewinne sollen in anderen Aktien reinvestiert werden, bei denen das Aufwärtspotential größer erscheint. Die fundamentalen Werte eines Unternehmens sollen ausschlaggebend sein, ob ich ein Unternehmen investiere (quantitative Unternehmensanalyse). Neben den fundamentalen Perspektiven sollen zusätzlich aber auch technische Indikatoren in die Entscheidungsfindung mit einfließen. Die technischen Indikatoren sollen jedoch lediglich den Zeitpunkt sowie die Gewichtung der Investition beeinflussen. Besonders Formationen wie Widerstände/Unterstützungen, Trendkanäle, Schulter-Kopf-Schulter-Formationen und Double-Top sowie Double-Bottom-Formationen sollen große Beachtung finden. Neben den Mikroökonomischen und technischen Faktoren sollen auch die makroökonomischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden (Globalanalyse). Wenn die Zinssituation sich stark verschärft, und/oder wenn die großen Indizes extrem stark gelaufen sind und das Aufwärtspotential dünner wird, ist es beabsichtigt, die Cash-Quote des wikifolios zu erhöhen. Dadurch soll die Möglichkeit erschaffen werden, bei einer Korrektur günstiger nachkaufen zu können.