Mixed Power

Handelsidee

Breit diversifiziertes Growth-Angbeot verpackt in verschiedenen Long-Term Growth Wikifolios. Die Wikifolios, die ich mir dafür ausgesucht habe, weisen bisher enormes Wachstum auf und konnten so ihren Kurswert vervielfachen. Bei der Auswahl der Wikifolios war es mir außerdem wichtig, dass sich auf keine Branche spezialisiert wurde, geschweige denn dauerhaftes Daytrading betrieben wird. So soll eine langfristige Möglichkeit geschaffen werden in Wikifolios risikoarm zu investieren. Die erwartete Rendite hat darunter nicht zu leiden.



mehr anzeigen