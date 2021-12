Assetkalssen neu definiert

Handelsidee

wikifolio "Assetklassen neu definiert" soll neue Maßstäbe in strategischer Verteilung der Portfoliopositionen setzen.

In der klassischen Darstellung heißt es: Aufteilung auf Aktien, Anleihen und Rohstoffe.



wikifolio "Assetklassen neu definiert" bietet in moderner Zeit neue Definition der wenig korrelierender Assetklassen an: Technologiewerte in Form vom Faktorzertifikaten auf NASDAQ 100 Index, Blockchain-Technologiewerte in Form von ETFs und Klimawandelwerte in Form vom Faktorzertifikaten auf CO2-Emmissionshandel.



Anlagehorizont: langfristig.



Entscheidungsfindung: Globalanalyse (wie Konjunkturverlauf, Wechselkurse, Zinsentwicklung, Geldmengenentwicklung, Inflation, fiskalpolitische Vorhaben, politisches Umfeld)

