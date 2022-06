AssetRotation

Ziel: Durch gezielte Auswahl einzelner Assets und/oder Branchen in Form von ETFs soll der Gesamtmarkt outperformt werden. Handelsidee: Die Wirtschaft durchläuft immer wiederkehrende Zyklen. Die Kunst besteht darin, die aktuelle Lage im Wirtschaftszyklus zu erkennen und die jeweiligen Assets und/oder Sektoren, die in dieser Phase profitieren, herauszusuchen. Anlageuniversum: Investiert wird ausschließlich in ETFs, die ein Asset oder ein Sektor abbilden. Es wird primär auf den US-Markt geachtet. Kauf-Entscheidung: - Asset oder Branche profitiert von aktueller Wirtschaftslage Verkauf-Entscheidung: - Asset oder Branche profitiert nicht von aktueller Wirtschaftslage