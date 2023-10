Aucano Afrikainvest

Investitionen in Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung von Unternehmen die in einem Afrikanischem Land Ihren Sitz haben und dort oder an einer ausländischen Börse direkt oder über ADRs und GDRs gehandelt werden. Darüber hinaus kann in Aktien von Unternehmen investiert werden, die an anderen Börsen notiert oder in anderen Ländern ihren Sitz haben und ihre Geschäfte in Afrika durchführen oder dort Umsätze erwirtschaften. Die Anlageidee wird mit Aktien, ADRs von Aktien, ETFs, Zertifikate oder Fonds investiert. Optionen oder Hebelprodukte gehören nicht zum Anlageuniversum.