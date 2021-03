Aktien Zertifikate und ETF

Handelsidee

Investiert wird in Standard Aktien, Nebenwerte und Zertifikate als kleiner Turbo (knock-out mit Hebel). Als Beimischung ETFs mit Spezialisierung.



Basisstrategie:

Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen.

Keine Mindesthaltedauer, sondern Performance abhängig.

Die Basis sollen solide Standard Aktien bilden, Nebenwerte und Zertifikate zum erhöhen der Performance werden beigemischt.

Um in bestimmte Themen (Elektromobilität, Wasserstoff, Gaming und ähnlich) oder Länder (China, Brasilien, Russland, Japan und so weiter) zu investieren dienen ETFs.



Entscheidungsgrundlage:

Unternehmensinformationen, Börsendienste, Nachrichten, Chat-Technik und Börsen Psychologie werden verwenden.

D.h., Trends frühzeitig erkennen und vorm platzen von Blasen rechtzeitig aussteigen oder Gewinne laufen lassen und mit stop loss sichern.

