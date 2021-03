Balancing with Volatility

Handelsidee

In diesem Portfolio soll in Aktien, ETFs und in Hebelprodukte investiert werden. Es sind alle internationalen Werte für eine Investition möglich, sofern sie für dieses Portfolio an den Börsen handelbar sind. Es ist beabsichtigt das Portfolio breit mit Assets zu diversifizieren, die den Auswahlkriterien entsprechen und ein Einzelwert soll möglichst maximal ca. 25% des Portfolios in Anspruch nehmen. Die Unternehmenswerte werden fundamental und charttechnisch analysiert. Entscheidend für die Aufnahme von Unternehmensaktien in das Portfolio sind chancenorientierte Zukunftsaussichten für den Aktienkurs (Bsp. Unterbewertung, positive Analystenbewertungen, 40-Tage-Aufwärtstrend, ...).

Bei der Aufnahme von Unternehmensaktien in das Portfolio sollen die Volatilität und das aktuelle KGV eine große Berücksichtigung finden.

Beim Derivatehandel wird vorrangig auf die kurzfristige Wertentwicklung von Währungspaaren und Rohstoffen spekuliert, Investitionen auf andere Basiswerte als Devisen und Rohstoffe werden für dieses Portfolio nicht ausgeschlossen.

Aufnahmekriterien für die Aufnahme der Derivate auf Währungspaare sollen vorrangig der Trend und MACD im 1d-Chart, gleitende Durchschnitte im 1h-Chart sowie die Signale, die diese Indikatoren im Zusammenspiel generieren, sein.

Die breite internationale und branchenübergreifende Streuung soll sich für dieses Portfolio risikomindernd auswirken.

Ebenso ist beabsichtigt für die Risikominderung in Assets zu investieren, deren Basiswerte Anleihen sind, wie z.B. ein Bond-ETF, der in Staatsanleihen investiert.

Die investierten Positionen werden für einen vorrangig kurzen oder mittelfristigen Zeitraum gehalten.

Dieses Portfolio wird regelmäßig umgeschichtet. Laufen Werte zufriedenstellend, werden die Gewinne mitgenommen, damit in neue Unternehmen investiert werden kann.

Es wird in diesem Portfolio ein stetiges Wachstum angestrebt, welches mithilfe der vorangegangenen Bedingungen realisiert werden soll. mehr anzeigen