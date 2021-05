Basilico Trading

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll überwiegend Hebelprodukte handeln - sowohl long wie auch short.

Gehandelt werden soll in der Regel intraday oder wenige Tage, dabei soll überwiegend ein technischer Trendansatz zur Anwendung kommen, bei dem Widerstandslinien und charttechnische Umkehrsignale genutzt werden können.

Ein Stopploss zur Absicherung soll dabei in der Regel eingehalten werden, der Takeprofit soll manuell ausgeführt werden oder kann durch Eingabe eines Takeprofit-Preises erfolgen.

Daneben sollen auch andere lukrative Chancen genutzt werden, die sich aus der jeweiligen Marktsituation ergeben. Hierfür kann die ganze Bandbreite an Anlagemöglichkeiten genutzt werden.

Haltedauer der Hebelprodukte: die Positionen sollen je nach Marktsituation kurzfristig oder bis zu einigen Tagen gehalten werden. mehr anzeigen