"BilderbuchSTRATEGIE - Bauteil 1" ist eins von 3 Bauteilen, die zusammen eine "Investment-Strategie wie aus dem Bilderbuch" ergeben sollen: breit gestreut über verschiedene Assets, Regionen und Faktoren bis hin zu alternativen Renditequellen, taktisch und strategisch ausbalanciert, als ganzheitliche "Alles in 1" Investment-Strategie. Dieses „Bauteil 1“ soll die Gewichtungen taktisch regelmäßig in Richtung der Assets verschieben, die in der jeweiligen Marktlage relatives & absolutes positives Momentum aufweisen und untereinander möglichst schwach korrelieren, um Einbrüche zu minimieren und die langfristige Rendite zu maximieren. Dazu werden mehrere "tactical asset allocation" (TAA) / Trendfolge-Strategien nach folgenden Kriterien vereint: - Quantitative Analyse (aufwändige Backtests über 35 Jahre): Welche Kombination lieferte möglichst hohe Renditen bei möglichst geringen Drawdowns? - Qualitative Analyse: Sind in möglichst vielen für die Zukunft denkbaren Szenarien (steigende Zinsen, Inflation, Knappheiten) positive Renditen möglich? Strategien mit Top-Vergangenheitsperformance setzen häufig stark auf Anleihen als "safe assets" und haben nur aufgrund der vor 2022 jahrzehntelang gesunkenen Zinsen und damit gestiegenen Kurse von Bestandsanleihen funktioniert. Ebensowenig kommen Strategien in Frage, die sofort zu 100% in Cash umschichten, sobald ein oder mehrere Assets aus einem "Warn-Universum" („canary universe“) einen negativen Trend aufweisen. Es wird u.a. aus folgenden Assets (ETFs/Fonds/ETCs) gewählt: Aktien USA, Europa, Japan/Pazifik, Schwellenländer; Aktien Value, Momentum, Small Caps; Staats-, Unternehmens-, inflationsgeschützte Anleihen; Rohstoffe inkl. Energie, Gold; Geldmarkt in EUR und USD. Die Strategie erfordert regelmäßige Anpassungen (bis zu 3x monatlich), die innerhalb des wikifolios steueroptimal erfolgen - ohne dass bei einer Umschichtung sofort die Abgeltungssteuer auf zwischenzeitliche Gewinne fällig wird und den Zinseszinseffekt einschränkt.