Das Ziel von 5 % pro Monat in diesem Wikifolio soll durch den Handel mit Hebelprodukten erreicht werden. In der Regel sollen Hebelprodukte auf Aktienindizes, Rohstoffe oder Währungen gehandelt werden. Die Handelsentscheidungen sollen in der Regel aufgrund Technischer Analyse (z.B. Trendfolge, Trendwendeformationen, Indikatorenanalyse, Gesamtmarktanalyse) erfolgen. Grundsätzlich soll der Anlagehorizont eher kurzfristig sein.