Extreme Dividende

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen Aktien mit sehr hoher Dividende gekauft werden.

Dabei wird darauf geachtet,daß es sich um solide Unternehmen handelt.

Zur Diversifizierung soll in verschiedene Branchen und Länder investiert werden.

Angestrebt ist eine Dividende die im Durchschnitt über 10% liegt.

Zur Absicherung des Depots können in fallenden Märkten auch Hebel Produkte beigemischt werden.

Der Werterhalt hat Priorität.