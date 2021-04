Bitcoin Cash Tracker

Handelsidee

Anlageuniversum: Dieses wikifolio soll in der Regel in Bitcoin Cash, der alternativen Kryptowährung zum Bitcoin, investieren. Vor diesem Hintergrund sollen vorwiegend Exchange Traded Products erworben werden, die die Kursentwicklung des Bitcoin Cash (BCH/USD) nachzeichnen.



Geplanter Anlagehorizont: im Grundsatz überwiegend langfristig



Entscheidungsfindung: Käufe und Verkäufe sollen in der Regel auf Basis fundamentaler Analysen getroffen werden mehr anzeigen