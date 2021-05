EULE knowledge-based prediction

Handelsidee

Bei meiner „EULE“ soll es sich um ein aktiv gemanagtes, breit aufgestelltes wikifolio mit überwiegend "wissens-" & newsbasierten Handelsentscheidungen handeln. Meine langjährige intensive Beschäftigung mit Forschung & Technik, sowie aktuellen geopolitischen & sozioökonomischen Entwicklungen soll ebenso in meine Handelsentscheidungen einfließen, wie – insbesondere bei größeren Einzelpositionen – fundamentalanalytische Methoden und Trendbeobachtung.



Neben spekulativen, kurzfristigen Positionen soll eine „gesunde Basis“ an langjährig erfolgsbewährten BigTech- & sonstigen LargeCap-Aktien gehalten werden. Ich beabsichtige dabei auf das gesamte Anlageuniversum zuzugreifen und schließe lediglich die Verwendung von Hebelprodukten aus.

Neben den Einzelaktien, soll rund ein Drittel des Anlagekapitals in ETFs, Fonds oder Zertifikaten investiert werden – bei überraschend positiver Wertentwicklung darf dieser Anteil auch weiter ansteigen. Es ist beabsichtigt zumindest phasenweise einen gewissen Anteil auch in Zertifikate auf Kryptowährungen zu investieren, da ich in dieser Assetklasse zukünftig gleichermaßen interessante, wie vielversprechende Entwicklungen erkenne.



Mit diesem „Allround“-wikifolio möchte ich über ein Vierteljahrhundert an persönlicher Privatanlegererfahrung einer interessierten Öffentlichkeit als Inspirationsquelle zugänglich machen – überwiegend getragen von interdisziplinärem Fachwissen und daraus resultierenden Trendvorhersagemöglichkeiten. Um diesen wissensbasierten Ansatz zu symbolisieren wählte ich die weise Eule als Titelbestandteil für mein Portfolio.

Ich bedanke mich für Ihr Interesse an diesem wikifolio und meiner zugrundeliegenden Handelsstrategie.



Disclaimer:

Die auch für dieses wikifolio geltenden Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte und den Ausschluss jeglicher Haftung entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt auf meinem Trader-Profil. mehr anzeigen