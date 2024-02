Zertifizierte B Corps Portfolio

Handelsidee: Fokussiert auf B Corp-Zertifizierte Unternehmen Das Herzstück der Handelsstrategie ist die Konzentration auf ein nachhaltiges Portfolio, das ausschließlich aus Unternehmen besteht, die von B Lab als B Corps zertifiziert sind. B Corps, oder "Benefit Corporations", sind nicht nur auf finanzielle Gewinne ausgerichtet, sondern verpflichten sich auch zu sozialer und ökologischer Verantwortung. Sie müssen strenge Standards in Nachhaltigkeit, Transparenz und Unternehmensverantwortung erfüllen. Diese Unternehmen sind Pioniere in der Verbindung von Geschäftserfolg mit positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft und Umwelt, was sie zu idealen Kandidaten für ein nachhaltigkeitsorientiertes Portfolio macht. Auswahl der Wertpapiere Das Portfolio umfasst ausschließlich börsennotierte B Corps. Mit regelmäßigem Rebalancing wird die Aktualität und Ausgewogenheit des Portfolios sichergestellt. Neue Börsennotierungen von B Corps werden sorgfältig geprüft und bei Eignung in das Portfolio aufgenommen - wenn die B Corps über L&S handelbar sind. Handelskriterien und Haltedauer Die Strategie basiert auf einem Buy-and-Hold-Ansatz, der die langfristige Entwicklung nachhaltiger Unternehmen bevorzugt. Das Ziel ist, in Unternehmen zu investieren, die sich einer bestimmten nachhaltigen Nische widmen und dadurch hohe ökologische und soziale Standards aufweisen. Quellen für die Entscheidungsfindung: Für die Bewertung und Auswahl von Unternehmen stützt sich die Strategie auf Informationen von B Lab. Diese gemeinnützige Organisation ist nicht nur für die Zertifizierung von B Corps verantwortlich, sondern bietet auch umfassende Bewertungen der Unternehmensleistung in Bezug auf Umwelt, Mitarbeiter, Kunden, Gemeinschaft und Unternehmensführung. Durch das B Impact Assessment von B Lab wird sichergestellt, dass die ausgewählten Unternehmen nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung führend sind.