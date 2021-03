Handelsidee

In diesem Wikifolio soll das gesamte Wikifolio Anlageuniversum (Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikate und Hebelprodukte) zur Verfügung stehen. Die Handelsentscheidungen sollen in der Regel aufgrund Technischer Analyse (z.B. Konstruktion von Charts, Trendwendeformationen, Trendbestätigungsformationen, Indikatorenanalyse, Gesamtmarktanalyse) erfolgen. Da sich die Marktbedingungen ständig ändern, soll nicht nach einer starren Systematik vorgegangen werden. Die Systematik soll immer an die gerade vorherrschenden Marktbedingungen angepasst werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein, längerfristige Positionen sollen möglich sein.