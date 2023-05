Big Cap Can

Soll Anlagehorizont: mittel- bis langfristig -> volkswirtschaftliche und geldpolitische Rahmenbedingungen - Kernportfolio mit "speziellem" Value-Ansatz im Sektor Big Caps - Satellitenportfolien: ausgewählte Chancen bei Einzelwerten mit klaren Outperformance-Kriterien: Einzelaktien bis i.d.R. 5 % nur, wenn überwqiegend Kriterien für Outperformance sprechen (Gewinner-Aktien) – sonst Investments über passende ETFs gestreut: + Kurs-Performance im laufenden Jahr (2 von 3): „Regel erste 5 Börsentage“ positiv, oberhalb der 200er-Linie, lfd. Jahr positiv + Value Aktien: mittelfr. PEG-Ratio positiv und unter 1,5 sowie KGV mindestens unter 15, Dividendenrendite über 4 %, KBV unter 5 + Growth Aktien: mittelfr. PEG-Ratio positiv und unter 1,0 sowie KGV mindestens unter 20, KBV unter 7,5. + qualitative Kriterien: subjektiv besondere Einschätzungen für aussichtsreiche Entwicklung (z.B. positive Beurteilung des Managements, > 1 Jahr positive Outperformance ggü. Index, Sharpe-Ratio 3 J. >2, Chance wegen saisonaler Faktoren über 70 %). Bei deutlichen Änderungen der Rahmenbedingungen ggf. Anpassungen jederzeit (kontraktive Notenbankpolitik, Finanzkrisen, Krieg, Fall unter die 200-Tage-Linie im jeweiligen Index, sich abzeichnende Gewinnrezession, etc.). I.d.R. Entscheidungsfindung aus Zusammenspiel von Fundamentalanalyse, Charttechnik sowie Sentimentanalyse und saisonalen Effekten. Besonderheiten der Anlagestrategie auch im Kernportfolio: - Einzelaktien i.d.R. über 5 % nur, wenn Kriterien für Outperformance sprechen (Gewinner-Aktien). - Bei gravierenden bzw. externen Gefährdungen der Investments durch Hedginginstrumente ggf. abzusichern. - Bei kurz– bis mittelfristig oder gar langfristig negativer Einschätzung Entwicklung bei Aktien zudem weitgehend Anlage in Anleihen / Geldmarkt oder entsprechende ETFs.