Handelsidee

Die Idee des wikifolios "Big Players44" ist es von der Performance der Großen Firmen nach Möglichkeit zu profitieren.

Dies soll mit einer möglichen Auswahl von Aktien aus einem Weltweitem Akteinmarkt erfolgen die nach meiner Meinung zukünftig einen überdurchschnittlichen Ertrag generieren könnten.

Zum geeigneten Ein- und Ausstieg in einen Wert sollen aus meiner Sicht

in der Regel fundamentale, News basierende, verschiedene technische Analysemethoden und Bewertungen herangezogen werden.



Positionen sollen so lange gehalten werden, bis ich kein weiteres Kurspotential mehr Sehe oder die Gewichtung im wikifolio aus meiner Sicht zu hoch wird. Der generelle Ansatz soll bevorzugt mittel- bis langfristig ausgelegt sein.



